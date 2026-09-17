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Медицина 2.0

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"Отстреляться" и замечать плюсы: психиатр дал советы по отказу от курения

"Отстреляться" и замечать плюсы: психиатр дал советы по отказу от курения

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru рассказал, как легче перенести отказ от сигарет. По его словам, ключевую роль играет фиксация положительных изменений, а также возможна заместительная терапия.

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