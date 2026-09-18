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Орловские новости

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В Орловской области выявлено нарушение при надомном голосовании

В Орловской области выявлено нарушение при надомном голосовании

Нарушение выявили при надомном голосовании в Орловском районе: члены комиссии ушли с одним переносным ящиком, а вернулись с другим, при этом якобы проголосовали все 50 из 50 заявленных избирателей.

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