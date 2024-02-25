В Алтайском крае усилят патрулирование лесов для профилактики пожаров

Как отметил Томенко, власти изучают, как шла борьба с возгораниями в лесах в предыдущие годы, и делают выводы Количество патрулирований лесов в 2024 году для профилактики пожаров возрастет на треть, 6 тысяч до 8 тысяч, а объем авиационной разведки вырастет почти на 10% – с 600 до 650 летных часов.