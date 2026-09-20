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test mazurok

2 подписчика
👨‍👩‍👧‍👦 Крымчанам объяснили, зачем нужны «социальные места» на

👨‍👩‍👧‍👦 Крымчанам объяснили, зачем нужны «социальные места» на сельскохозяйственных ярмарках На крымских ярмарках «социальные места» обозначены специальной надписью и предназначены для социально незащищённых категорий граждан, которые хотят реализовать свою продукцию.

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