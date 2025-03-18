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Татар-информ

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Все леса Татарстана будут патрулировать на воздушном судне Cessna

Все леса Татарстана будут патрулировать на воздушном судне Cessna

Во время пожароопасного сезона в лесах Татарстана в 2025 году будет вестись авиапатрулирование. Мониторингом на воздушное судне Cessna 172 будет охвачен весь лесной фонд республики, сообщил сегодня министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине РТ.

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