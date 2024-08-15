Зеленский попросил Верховную раду дать украинское гражданство наемникам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием немедленно рассмотреть законопроект, предусматривающий предоставление украинского гражданства иностранным наемникам, служащим в Вооруженных силах страны.
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