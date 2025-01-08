Как вернуться в форму после праздников: советы от нутрициолога Ирина ВальковаПосле затяжных новогодних праздников многие россияне сталкиваются с вопросом: как вернуть фигуру и здоровье без резких ограничений? Одним из популярных решений становятся смузи – густые напитки из перемолотых фруктов, овощей и других ингредиентов.