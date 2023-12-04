Поздравление с Днем юриста от руководства Бобруйского района.

Уважаемые юристы, ветераны юридического сообщества!Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!Деятельность юристов связана с большой ответственностью за судьбы людей и направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии