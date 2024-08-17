Москва жестко ответит Киеву в случае удара по Курской атомной электростанции. Об этом 17 августа сообщается на странице Министерства обороны России в соцсетях.
Минобороны: Москва жестко ответит Киеву в случае удара по Курской АЭС
Комментарии
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Е Пронина
а, за вторжение в курскую область и убийство мирных граждан с эвакуацией живых уже ответили, приняли жесткие меры?
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14 час.
Olga Chuhutina
Не стыдно твердить одно и тоже. Злость берет за этих болтунов.
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13 час.
Е Пронина
так если Захарова вещает про удар по курской АС надо жителей эвакуировать из региона, или подождут когда катастрофа произойдет)
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11 час.
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