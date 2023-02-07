Дайджест дня: автомобиль года на конвейере, новый китайский Hummer и другие события индустрии

Концерн Stellantis объявил о начале серийного выпуска кроссоверов Jeep Avenger. Первой и пока единственной производственной площадкой для этой модели стал бывший фиатовский завод в Польше, где также делают хэтчбеки Fiat 500 и Lancia Ypsilon.
Концерн Stellantis объявил о начале серийного выпуска кроссоверов Jeep Avenger. Первой и пока единственной производственной площадкой для этой модели стал бывший фиатовский завод в Польше, где также делают хэтчбеки Fiat 500 и Lancia Ypsilon.
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