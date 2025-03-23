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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замбийский футболист украинского «Металлиста» не поехал играть с Россией: «Это личное дело футболиста. Может, клуб не отпустил»

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга рассказал о формировании состава команды на товарищеский матч против России.

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