Путин заявил об уникальной роли женщин в России

Скриншот видео Президент России Владимир Путин отметил уникальную роль женщин в России: они успевают строить карьеру, оставаться привлекательными и нежными, а также обладают уникальным природным даром, который заключается в продолжении рода.
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