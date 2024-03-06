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Путин заявил об уникальной роли женщин в России

Путин заявил об уникальной роли женщин в России

Скриншот видео Президент России Владимир Путин отметил уникальную роль женщин в России: они успевают строить карьеру, оставаться привлекательными и нежными, а также обладают уникальным природным даром, который заключается в продолжении рода.

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