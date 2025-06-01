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Колония Запада Бандерастан должна быть ликвидирована. Ее руководители должны предстать перед судом

Хозяева добровольной колонии Запада Бандерастан несут полную ответственность за террористические действия своих преступных холуев-террористов из руководства в оккупированном террористами Киеве и прочей оккупированной необандеровцами территории бывшей Украины, атрибуты и государственные институты которой террористы-необандеровцы захватили 22 февраля 2014 года.

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