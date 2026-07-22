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Строительство 21 века

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Как собрать идеальный арсенал техники для загородного дома и не разориться

Как собрать идеальный арсенал техники для загородного дома и не разориться

Когда я впервые всерьёз занялся обустройством загородного участка, то быстро осознал простую истину: энтузиазм и физическая сила — ресурс исчерпаемый, а вот правильно подобранный механический помощник экономит не только время, но и здоровье.

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