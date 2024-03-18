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В Приамурье приостановлено движение поездов из-за схода с рельсов 20 вагонов

На мечте ЧП проводятся восстановительные работы, также прибыл прокурор Николай Невмержицкий.<strong>Легковой автомобиль выехал на пути вне железнодорожного проезда перегоне Горелый — Бамовская в Амурской области.

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