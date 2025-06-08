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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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17 лет на троих. Строителей скандального ФОКа в Барнауле потребовали посадить в колонию

Представители Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна просят заменить наказание условным сроком Одно из последних заседаний по делу строителей скандального физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42, прошло 4 июня в суде Индустриального района.

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