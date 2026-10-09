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Что делать, если в кредитной истории появился чужой долг в 2026 году

В кредитном отчете отображается договор, который гражданин не заключал. Заявить спор в бюро и кредитору, затребовать материалы идентификации и при признаках преступления обратиться в полицию.

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