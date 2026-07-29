Маникюр Bubblebath: почему эффект мыльной пены стал главным трендом осени

Каждый сентябрь я ловлю себя на мысли, что хочется какого-то обновления, но без радикальных перемен. В прошлом году я экспериментировала с графичными стрелками и плотными винными оттенками на ногтях, а в этом сезоне мой внутренний голос настойчиво просит тишины и прозрачности.
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