Бывший дом Черчилля в Лондоне выставили на продажу за £19,5 млн

Особняк с шестью спальнями, старинными каминами и собственным садом находится в центре города В Лондоне выставили на продажу бывший дом Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, занимавшего этот пост в 1940–1945 и 1951–1955 годах.