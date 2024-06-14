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Бывший дом Черчилля в Лондоне выставили на продажу за £19,5 млн

Особняк с шестью спальнями, старинными каминами и собственным садом находится в центре города В Лондоне выставили на продажу бывший дом Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, занимавшего этот пост в 1940–1945 и 1951–1955 годах.

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