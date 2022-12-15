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Каменский о составе сборной России: «В основном смотрим на перспективу, молодых игроков, которые должны проявить себя в будущем»

Валерий Каменский высказался в преддверии старта Кубка Первого канала. «Мы собрали лучших, заменили тех ребят, которых хотели посмотреть, по причине травм и их состоянию.

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