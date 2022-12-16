Зуев не будет выступать за сборную Казахстана

Российский полузащитник «Химок» Александр Зуев не будет выступать за сборную Казахстана по футболу. Глава департамента пресс-службы КФФ Гульмира Шутанова опровергла информацию о том, что федерация вела диалог с Зуевым на тему смены гражданства.

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