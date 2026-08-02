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RT Russia

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Отец Маска: Запад не хочет, чтобы его жители поняли, насколько хорошо в России

Отец Маска: Запад не хочет, чтобы его жители поняли, насколько хорошо в России

Западные политики скрывают от своих граждан успехи России, поскольку опасаются, что те узнают, насколько хорошо живётся в стране, заявил предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска.

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