Западные политики скрывают от своих граждан успехи России, поскольку опасаются, что те узнают, насколько хорошо живётся в стране, заявил предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска.
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