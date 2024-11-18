Роботы, прогнозирующие поведение волн, сократят расходы на зеленую энергию

Подводные роботы, способные прогнозировать силу и направление волн в режиме реального времени и учитывающие эту информацию для успешной работы, разработали специалисты Эдинбургского университета, 14 ноября сообщает пресс-служба учебного заведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии