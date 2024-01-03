Полицейский Дед Мороз продолжает дарить подарки детям

В рамках традиционной Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» по сложившейся традиции сотрудники органов внутренних дел Татарстана приносят новогодний праздник в семьи, состоящие на профилактическом учете, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.