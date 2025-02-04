Силы ПВО уничтожили ракету ВСУ

В ночное время российскими дежурными средствами ПВО была выявлена и разбита управляемая ракета большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии