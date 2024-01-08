А ведь у нас не было статей Р. Ищенко с прошлого года. Давайте посмотрим, что он там такого оптимистичного написал.
США не могут победить в рамках созданной ими системы
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алекс кузь
Сша победили христианские заповеди и экономическую модель ссср, тем самым подготовили европу к реальному социализму.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США жируют за счёт своего фантика (доллара) Что печатают не переставая...А ИДИОТЫ СЧИТАЮТ ЭТИ ПУСТЫЕ БУМАЖКИ ДЕНЬГАМИ...И ИГРАЮТ ИМИ Н БИРЖЕ ПОВЫШАЯ СТОИМОСТЬ ПУСТЫШКИ ИСКУССТВЕННО.
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12 час.
Леонид Попивняк
.....пытались......и ни где пиндосы не побеждали.....
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5 час.
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