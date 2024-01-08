Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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США не могут победить в рамках созданной ими системы

А  ведь   у  нас         не  было       статей  Р. Ищенко     с  прошлого  года.  Давайте  посмотрим,  что он  там   такого  оптимистичного  написал.

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Комментарии
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алекс кузь
Сша победили христианские заповеди и экономическую модель ссср, тем самым подготовили европу к реальному социализму.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США жируют за счёт своего фантика (доллара) Что печатают не переставая...А ИДИОТЫ СЧИТАЮТ ЭТИ ПУСТЫЕ БУМАЖКИ ДЕНЬГАМИ...И ИГРАЮТ ИМИ Н БИРЖЕ ПОВЫШАЯ СТОИМОСТЬ ПУСТЫШКИ ИСКУССТВЕННО.
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12 час.
Леонид Попивняк
.....пытались......и ни где пиндосы не побеждали.....
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5 час.

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