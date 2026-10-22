‼️Житель Севастополя сам вышел на связь с украинской спецслужбой и «сливал» данные о Черноморском флоте По данным ФСБ, мужчина из корыстных побуждений связался с представителем украинской спецслужбы.
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