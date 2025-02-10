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Царьград

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Масштабная фишинговая кампания: Хакеры ТА558 атакуют компании в 110 странах

Масштабная фишинговая кампания: Хакеры ТА558 атакуют компании в 110 странах

В Российской Федерации произошла крупная кибератака, организованная хакерской группой ТА558. Атака затронула компании в различных отраслях и охватила более 110 стран, включая Россию и Белоруссию.

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