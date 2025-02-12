Быков о Ротенберге: «Только он сам знает, принимать предложения от других клубов или нет. СКА – амбициозный проект, ставящий на молодежь. Создание команды-победителя может занять не один сезон»

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 6-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. – Почему в СКА так не хватает стабильности? – У СКА очень молодой состав, а для молодежи характерна нестабильность.
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