Росавиация приостановила рейсы в Израиль, Иорданию и Ирак

На фоне ближневосточного кризиса Федеральное агентство воздушного транспорта РФ запретило российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны «до снятия ограничений», сообщает телеграм-канал Росавиации.