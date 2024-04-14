Росавиация приостановила рейсы в Израиль, Иорданию и Ирак

На фоне ближневосточного кризиса Федеральное агентство воздушного транспорта РФ запретило российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны «до снятия ограничений», сообщает телеграм-канал Росавиации.
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