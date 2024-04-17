Опасная ситуация: российский Raiffeisen Bank вопреки санкциям провозглашает планы роста в РФ

Российское подразделение австрийского банка Raiffeisen Bank International недавно разместило десятки объявлений о вакансиях в РФ, демонстративно провозглашая тем самым амбициозные и грандиозные планы по поводу роста в стране.
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