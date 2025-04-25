15 и 16 апреля в Москве в Loft Hall 2 и 3 прошло ведущее отраслевое событие в области профессионального аудио и видео, IТ, системной интеграции и Digital Signage – выставка-форум ProIntegration Tech 2025.
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