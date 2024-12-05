Глава МИД Венгрии: Мы близки к тому, чтобы положить конец войне на Украине

По мнению Петера Сийярто, урегулирование на Украине может стать реальностью в ближайшее время.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который на днях посещал Москву с официальным визитом, а после этого встретился с будущим советником Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем, заявил, что война на Украине может скоро закончиться.