Марсолье: передача российских проектов в ЦЕРН институтам других стран завершена

Процесс передачи российских проектов институтам других государств в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с РФ завершен, заявил официальный представитель Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Арно Марсолье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии