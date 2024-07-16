Лукьянов: В случае победы Трампа Европа будет в большей степени предоставлена самой себе

Вчера 428 прочитали Если вспомнить стиль советских политических очерков, надо написать примерно так: "Громким эхом отозвались по другую сторону Атлантики выстрелы в Пенсильвании… " Насколько уместна стилистика сорокапятилетней давности - можно поспорить, а вот по делу - чистая правда.
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