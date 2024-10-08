В МИД прогнозируют изменение природы СВО после разрешения Киеву бить вглубь России

Замглавы МИД России Александр Грушко отреагировал на вероятность ударов ВСУ вглубь России.По словам дипломата, Западная санкция Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу СВО.
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