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Татар-информ

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Предприятия ЖКХ попросили разъяснить указ о защите объектов инфраструктуры

Предприятия ЖКХ попросили разъяснить указ о защите объектов инфраструктуры

Ассоциация «Совет ЖКХ» попросила разъяснить положения президентского указа о защите объектов критической инфраструктуры, предоставляющего Правительству России возможность брать их во временное управление.

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