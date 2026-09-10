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Цена нефти марки Brent поднялась выше круглой отметки в $100 за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше круглой отметки в $100 за баррель В целом котировки достаточно уверенно растут с конца августа – тогда скачок начался на фоне нового обмена ударами США и Ирана.

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