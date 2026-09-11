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5koleso.ru

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Резкое падение продаж заставило Tesla обновить Model Y: кроссовер стал быстрее и мощнее

В течение трех последних месяцев продажи Tesla Model Y постоянно падали в Китае. По итогам восьми месяцев 2026 года американская компания продала в КНР почти 227 000 экземпляров этой модели.

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