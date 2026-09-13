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Айза Лилуна-Ай раскрыла подробности госпитализации сына Элвиса: эксклюзив Super

Айза Лилуна-Ай раскрыла подробности госпитализации сына Элвиса: эксклюзив Super

Айза-Лилуна Ай переживает тяжёлые дни: её сын Элвис попал в больницу. Телеведущая поделилась кадрами из палаты — на фото мальчик лежит под капельницей с катетером в руке.

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