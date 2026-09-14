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ФедералПресс

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Россия удивила Сеул в разгар спора с Hanwha на 1 млрд долларов

Россия удивила Сеул в разгар спора с Hanwha на 1 млрд долларов

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. ООО «Арктик СПГ 2» – оператор одноименного проекта, принадлежащего НОВАТЭК, – расширил флот на фоне арбитражного спора с южно-корейской Hanwha Ocean на сумму 1 млрд долларов.

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