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Вильфанд предупредил москвичей о сильной метели в воскресенье

Вильфанд предупредил москвичей о сильной метели в воскресенье

Известия / Константин Кокошкин Опасная погода установится в Крыму, Краснодарском крае, Московской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях из-за циклона, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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