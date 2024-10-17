Макс Ферстаппен о борьбе за титул в 2021-м и 2024-м: «Сейчас я более расслаблен, ощущения сильно отличаются»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что напряжение в борьбе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом будет сравнимо с ситуацией сезона-2021, когда нидерландец сражался с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».