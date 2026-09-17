Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами в деле: как снимает Oppo Find X10 Pro Max

Oppo показала примеры снимков с Find X10 Pro Max и обычного Find X10 Pro Oppo показала, как снимает Find X10 Pro Max — топовая модель серии Find X10 получила сразу три камеры с разрешением 200 Мп.
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