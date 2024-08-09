Специалисты предупредили о вспышке опасного заболевания: на грани чрезвычайной ситуации

Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что агентство, вероятно, объявит чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения на континенте в связи с растущей вспышкой оспы.
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