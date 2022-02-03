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Глава МИД ДНР Никонорова: Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс

Глава МИД ДНР Никонорова: Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс.

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