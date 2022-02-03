Глава МИД ДНР Никонорова: Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс.