Глава МИД ДНР Никонорова: Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс.
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