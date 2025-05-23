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LentaMsk.RU

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США могут ввести санкции против Судана около 6 июня

В связи с подозрением в использовании Суданом химического оружия в текущем году, США планируют ввести против этой страны санкционные меры приблизительно через две […] The post США могут ввести санкции против Судана около 6 июня first appeared on LentaMsk.

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