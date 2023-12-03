В Москве прошел закрытый показ лишенной проката «Сказки» Сокурова

Последний фильм Александра Сокурова «Сказка» 3 декабря загрузили в интернет. Поскольку показ картины сняли с на фестиваля в Москве и забраковали прокатное удостоверение в Министерстве культуры, его выставила на своём ютуб-канале Ксения Собчак.
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