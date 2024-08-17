СК предъявил двум жителям Приморья обвинение в убийстве семьи 30-летней давности

Следственный комитет (СК) Приморского края раскрыл дело семьи Алатарцевых (муж, жена и трое маленьких детей), которые пропали без вести после сделки по продаже своей квартиры во Владивостоке 30 лет назад.
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