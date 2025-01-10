Трамп предложит России выкупить Запорожье? С Путиным встречи не будет. Пока

Владимир Витковский ... кефир перебродивший, рыжий тупой, но не настолько , как ты- как можно предложить выкупить то, что визави и так принадлежит? Это все равно, что ишаку предложить спросить твое согласие...

ВВ Владимир Витковский ... гейропа настолько тупа, что платила деньги за то, что продавцу не может принадлежать. Зачем жалеть такую тупизну???????