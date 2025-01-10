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Трамп предложит России выкупить Запорожье? С Путиным встречи не будет. Пока

Трамп предложит России выкупить Запорожье? С Путиным встречи не будет. Пока

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Комментарии
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Владимир Витковский
... кефир перебродивший, рыжий тупой, но не настолько , как ты- как можно предложить выкупить то, что визави и так принадлежит? Это все равно, что ишаку предложить спросить твое согласие...
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4 час.
ВВ
Владимир Витковский
... гейропа настолько тупа, что платила деньги за то, что продавцу не может принадлежать. Зачем жалеть такую тупизну???????
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4 час.
лл
лина любимцева
Трамп еще не президент. Вот примет присягу, будет видно. А вообще, Украина у него не на первом месте. У Трампа сейчас появились  совершенно другие забавы.
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1 час.

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